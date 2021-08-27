بعد تحقيقات دامت 90 يوما.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يوما بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لتقرير غير سري نُشر علنا يوم الجمعة.



وجد التقرير أن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسما حول أي من النظريتين السائدتين - أن الفيروس جاء من تسرب معمل أو أنه نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي - من المرجح أن يكون صحيحًا.





وهناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان، بحسب التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.



صدر التقرير غير السري يوم الجمعة من قبل مجتمع الاستخبارات بعد أن طلب بايدن من وكالات الاستخبارات "مضاعفة" جهودها لتحديد كيفية بدء جائحة كوفيد -19. تم إطلاع بايدن، الذي كلّف أجهزة المخابرات برفع السرية عن أكبر قدر ممكن من التقرير، على التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في حين فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس، فقد ألغى بعض النظريات.

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وقيّم مجتمع الاستخبارات، على سبيل المثال، أن كوفيد-19 لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، عكس ما قاله بعض الجمهوريين العام الماضي.