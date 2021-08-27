السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و234 إصابة جديدة بالفيروس في مصر

رئيس وزراء ليبيا المؤقت يرد خلال كلمة على تهديدات البرلمان

أردوغان يكشف عرضا من حركة طالبان لتركيا

التعليم العالي: 24 ساعة وتنتهي الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد

مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

بعد تحقيقات دامت 90 يوما.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا

حسن نصر الله: اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني

عملية الاجلاء البريطانية من أفغانستان ستنتهي خلال ساعات

الأردن يشارك في قمة بغداد بمشاركة 9 دول

إطلاق حملة جامعات بلا تدخين مع قرب عودة التعليم الوجاهي

الجمعة، 27-08-2021 11:00 م

بعد تحقيقات دامت 90 يوما.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا

192188


الوكيل الإخباري - توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يوما بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لتقرير غير سري نُشر علنا يوم الجمعة.

وجد التقرير أن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسما حول أي من النظريتين السائدتين - أن الفيروس جاء من تسرب معمل أو أنه نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي - من المرجح أن يكون صحيحًا.


وهناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان، بحسب التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.

صدر التقرير غير السري يوم الجمعة من قبل مجتمع الاستخبارات بعد أن طلب بايدن من وكالات الاستخبارات "مضاعفة" جهودها لتحديد كيفية بدء جائحة كوفيد -19. تم إطلاع بايدن، الذي كلّف أجهزة المخابرات برفع السرية عن أكبر قدر ممكن من التقرير، على التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في حين فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس، فقد ألغى بعض النظريات.

اضافة اعلان


وقيّم مجتمع الاستخبارات، على سبيل المثال، أن كوفيد-19 لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، عكس ما قاله بعض الجمهوريين العام الماضي.


وقال التقرير إن معظم الوكالات كان تقييمها منخفضا بالنسبة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا مصمما وراثيا أيضا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6014611742360462145d1068

عقوبات تصل إلى الفصل للموظفين الرافضين للقاح كورونا في تورونتو

8202123145246438764657

البلبيسي: 45% تلقوا جرعتي اللقاح

820211813135373383533

الصحة: انخفاض في أرقام المنحنى الوبائي عن الأسبوع السابق

thumbs_b_c_059d6dbd9d8e53f63d9861644a568a88

100 وفاة و 38046 إصابة بكورونا في بريطانيا

1-1344390

قطر: استقرار نسبي في إصابات كورونا اليومية وحالة وفاة واحدة

ef7cd3ea-44ec-4dc2-8b4a-308062eb182d (1)

6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
w

بريطانيا: 24 وفاة و 21952 اصابة بكورونا

بايدن

الرئيس الأمريكي: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

News-P-577561-637496785261064284

ما هي مدة فقدان حاسة الشم بين مصابي كورونا؟

6107acf74c59b70e7168cb1b

روسيا.. 23508 إصابة جديدة بكورونا

127-100117-british-corona-strain-60-countries_700x400

اكتشاف متحور جديد لكورونا أشد فتكا في بريطانيا

b20fff0c-cbc7-4cf8-92f4-6a92e361eadc_16x9_1200x676

تحذير من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا!