بعد عودة ظهور اصابات كورونا من جديد .. اسبانيا تضع قيوداً صارمة للدخول اليها

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإسبانية عن فرض بعض القيود على دخول الأجانب للبلاد اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري، وخاصة القادمين من بلدان ذات مستويات عالية للإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة إن كل مسافر قادم من بلد فيه نسبة انتشار عالية للفيروس، سيتعين عليه تقديم نتائج سلبية مؤكدة لاختبار فيروس كورونا الذي يجب أن يخضع له في فترة لا تزيد عن 72 ساعة قبل تاريخ قدومه.





وسيتم فحص كل مسافر قادم لإسبانيا وقياس درجة حرارته، وإخضاعه لاختبار فيروس كورونا في المطار في حال الاشتباه بإصابته بالفيروس.

المصدر - روسيا اليوم



