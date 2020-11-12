الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في البلقاء - أسماء

مسؤول ملف كورونا للوكيل : سنشهد زيادة كبيرة بأعداد اصابات كورونا بعد مشاهد الأمس

النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في الكرك - أسماء

اصابة 4 نساء بمشاجرة في الزرقاء

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

أعمال شغب لأنصار مرشح في البيادر

وزير الصحة : قد نلجأ للحظر الذكي

السعودية تسجل 14 وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

تكليف ولي عهد البحرين برئاسة مجلس الوزراء




الخميس، 12-11-2020 05:13 ص

بعد عودة ظهور اصابات كورونا من جديد .. اسبانيا تضع قيوداً صارمة للدخول اليها

5fac6ff642360413c13a6f1a


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإسبانية عن فرض بعض القيود على دخول الأجانب للبلاد اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري، وخاصة القادمين من بلدان ذات مستويات عالية للإصابات بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وقالت وزارة الصحة إن كل مسافر قادم من بلد فيه نسبة انتشار عالية للفيروس، سيتعين عليه تقديم نتائج سلبية مؤكدة لاختبار فيروس كورونا الذي يجب أن يخضع له في فترة لا تزيد عن 72 ساعة قبل تاريخ قدومه.


وسيتم فحص كل مسافر قادم لإسبانيا وقياس درجة حرارته، وإخضاعه لاختبار فيروس كورونا في المطار في حال الاشتباه بإصابته بالفيروس.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fac46d84c59b71661552ccf

تركيا تمنع التدخين في الاماكن العامة للحد من انتشار كورونا

5fac86a84c59b717b438a56b

رئيس الارجنتين يعزل نفسه بسبب كورونا

19_2020-637216217604221322-422

اصابات كورونا عالمياً تتجاوز 51 مليون اصابة

5fac6c5a4c59b71902228cbd

مصر تسجل 11 وفاة و227 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

السعودية تسجل 14 وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

الصحة البريطانية: 595 وفاة و 22950 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-12

كندا: 27 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-اندونيسيا-846x485

إيطاليا تسجل 205 وفيات ونحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا

إيطاليا: 221 وفاة و 21994 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

كندا: 28 وفاة و1862 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

5f8b63f04c59b77a6340d17d

قبرص : رقم قياسي جديد بعدد إصابات كورونا

69

كندا تسجل وفاة جديدة بكورونا