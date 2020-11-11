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الأربعاء، 11-11-2020 12:39 م

بعد نتائج مشجعة.. كندا تبرم عقد شراء 56 مليون جرعة من لقاح فايزر

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الكندية، يوم أمس الثلاثاء، أنها أبرمت مع شركة "فايزر" الأمريكية، عقد خيار شراء 56 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي طورته المجموعة الدوائية الأمريكية ضد كورونا.

وأكد متحدث باسم إدارة الخدمات العامة والتموين، أن هذه الكمية من اللقاحات تعتبر ثاني طلب لكندا، وتضاف إلى 20 مليون جرعة أخرى سبق وأن طلبت الحكومة الكندية من المجموعة الأمريكية أن تحجزها لها.

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وعلق رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على إعلان "فايزر" الاثنين الماضي  أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا "أثبت فعالية بنسبة 90%" في الوقاية من كورونا، بالقول: "هذا النبأ مشجع للغاية، ويتيح رؤية الضوء في نهاية النفق".


كما قال" "كندا هي إحدى الدول التي تمكنت من إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، والتي لديها المجموعة الأكثر تنوعا من اللقاحات المحتملة"، مشددا على مواطنيه، بضرورة الالتزام بالتدابير المتبعة لمكافحة تفشي الوباء.


جدير بالذكر أن كندا أبرمت اتفاقيات مماثلة مع ثلاث شركات أمريكية أخرى، هي "نوفافاكس"، و"جونسون آند جونسون"، و"موديرنا"، وكذلك مع شركات "سانوفي الفرنسية" و"جي أس كي" البريطانية، و"أسترازينيكا" السويدية-البريطانية.


وبلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في كندا يوم أمس، أكثر من 270 ألف إصابة، من بينها أكثر من 10600 حالة وفاة.

 

 

 



 المصدر : روسيا اليوم




 




 

 


 

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