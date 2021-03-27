بكين تبدأ بتطعيم الأجانب ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قال مكتب الشؤون الخارجية بالعاصمة الصينية بكين، إن البلدية بدأت بتطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا .

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ولفت بيان المكتب أنه يمكن للأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، ووفقا لمبدأ المشاركة الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنيرة وتحمل المسؤولية الشخصية عن المخاطر، تلقي لقاح كورونا، موضحا أنه سيتم استخدام لقاحات سارس-كوف-2 المعطلة محلية الصينية، مع وجوب الحصول على جرعتين.



وأضاف البيان، أنه يمكن للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح التحقق من الإشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم أو مدارسهم أو الأحياء السكنية التي يقيمون بها، والحصول على مواعيد من خلال هذه المؤسسات.



وبعد الحصول على موعد التطعيم، يمكن للأفراد الحصول على اللقاح في مناطق ليست بعيدة عن مناطق عملهم أو إقامتهم وفقا لترتيب سلطات الأحياء المحلية، ومن يرغب بتلقي اللقاح عليه تقديم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية في موقع تلقي اللقاح.



وأوضح البيان أنه يمكن للأجانب المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي في بكين الحصول على اللقاح مجانا من خلال إظهار وثائق التأمين المعنية، بينما يتعين على غير المشمولين دفع 93.5 يوان (14.4 دولار أميركي) للجرعة الواحدة.



على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، واحدة منها محلية في مقاطعة جيانغشي شرقي البلاد، والإصابات الأخرى وافدة.



بترا



