السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

أجواء معتدلة في عموم مناطق المملكة اليوم

قاطرة بحرية أردنية تشارك في تعويم باخرة السويس

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

إيطاليا تسجل المعدل الأعلى أوروبيا بعدد وفيات كورونا

الزراعة عن وضع علم العراق القديم خلال لقاء رسمي: خطأ غير مقصود

رئيس الوزراء العراقي: خطة لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 5 مليارات دولار

تأخر وصول 7 بواخر لميناء العقبة بعد تعطل الملاحة في قناة السويس

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

لبنان يطالب بحق الوصول المنصف للقاحات كورونا

السبت، 27-03-2021 09:20 ص

بكين تبدأ بتطعيم الأجانب ضد كورونا

بكين
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مكتب الشؤون الخارجية بالعاصمة الصينية بكين، إن البلدية بدأت بتطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا .

اضافة اعلان

ولفت بيان المكتب أنه يمكن للأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، ووفقا لمبدأ المشاركة الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنيرة وتحمل المسؤولية الشخصية عن المخاطر، تلقي لقاح كورونا، موضحا أنه سيتم استخدام لقاحات سارس-كوف-2 المعطلة محلية الصينية، مع وجوب الحصول على جرعتين.


وأضاف البيان، أنه يمكن للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح التحقق من الإشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم أو مدارسهم أو الأحياء السكنية التي يقيمون بها، والحصول على مواعيد من خلال هذه المؤسسات.


وبعد الحصول على موعد التطعيم، يمكن للأفراد الحصول على اللقاح في مناطق ليست بعيدة عن مناطق عملهم أو إقامتهم وفقا لترتيب سلطات الأحياء المحلية، ومن يرغب بتلقي اللقاح عليه تقديم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية في موقع تلقي اللقاح.


وأوضح البيان أنه يمكن للأجانب المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي في بكين الحصول على اللقاح مجانا من خلال إظهار وثائق التأمين المعنية، بينما يتعين على غير المشمولين دفع 93.5 يوان (14.4 دولار أميركي) للجرعة الواحدة.


على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، واحدة منها محلية في مقاطعة جيانغشي شرقي البلاد، والإصابات الأخرى وافدة.


بترا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

فلسطين على موعد لاستلام 125 ألف جرعة من لقاحي كورونا

17-6-1200x675

180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

605ec5744c59b70ed60fbb60

بايدن: لدي نظريات حول أصل كورونا

كمن

مصر .. 36 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل

الشيوخ البرازيلي: يمكن تلقيح مليون مواطن يوميا بدءا من نيسان

تداعيات-أزمة-كورونا-على-النظم-الصحية-في-العالم

إيطاليا تسجل المعدل الأعلى أوروبيا بعدد وفيات كورونا

أخبار متعلقة
603b73f04c59b72451034d2c

وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني إلى إيران

4723d858-6e38-4ff7-becb-ffa1ae9cebdd

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

دالييييييييييييييالا

بالأرقام.. هكذا تنتقل عدوى كورونا في البيت الواحد

154-163905-corona-russia-deaths-increased_700x400

روسيا: 40% نسبة انخفاض الإصابات الشهرية بفيروس كورونا

12202021155624934145848

الجزائر تغلق حدودها لمدة 30 يوما بسبب كورونا

2020_12_20_14_22_37_727

إصابة نصف نزلاء سجن في بلجيكا بفيروس كورونا