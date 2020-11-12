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الخميس، 12-11-2020 03:56 م

حادثة خطيرة علقت الاختبارات السريرية

بكين تعلق على استئناف التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن الصين مسرورة لاستئناف السلطات البرازيلية تجارب اللقاح الصيني المضاد  للفيروس التاجي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية "Anvisa" استئناف التجارب على اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا" في البرازيل.

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وكانت هذه الوكالة البرازيلية المختصة أوقفت مؤقتا الاختبارات السريرية على لقاح "Coronavac" الذي تنتجه شركة "Sinovac" الصينية، على خلفية  "حادث خطير"،  بسبب وفاة متطوع تلقى اللقاح، وزعمت وسائل إعلامية إنه انتحر.


وأشارت الوكالة البرازيلية المختصة إلى أنها أُبلغت بأسباب الحادث الخطير الذي أدى إلى وقف الاختبارات، لكنها لم تكشف عنها.


 وقال المتحدث الصيني خلال مؤتمر صحفي:

"لقد أولينا الانتباه إلى إجراءات السلطة المختصة في البرازيل، وكذلك بيانات شركة (Sinovac). ويسعدنا استئناف المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في البرازيل. ويولي الجانب الصيني في عملية تطوير اللقاح اهتماما كبيرا لمسألة السلامة والفعالية، ويلتزم بدقة بالقواعد الدولية والتشريعات ذات الصلة".


وأكد  وانغ أن التعاون بين الصين والبرازيل في مجال تطوير اللقاحات يسير بشكل جيد، معربا عن ثقته في أنه سيسهم في الانتصار على فيروس كورونا، ليس في البرازيل والصين فحسب، بل وفي جميع أنحاء العالم.


وكان قد أفيد في وقت سابق بأن أحد مراكز البحوث الطبية الحيوية الرائدة في البرازيل، معهد بوتانتان، في ساو باولو، أبرم اتفاقية مع شركة الأدوية البيولوجية في بكين "Sinovac Biotech" لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.


ونصت الاتفاقية على أنه في حالة الموافقة على اللقاح، فإن المختبر الصيني سينقل التكنولوجيا اللازمة للمعهد البرازيلي لبدء إنتاجه تجاريا في البرازيل بحلول يونيو 2021.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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