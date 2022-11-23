الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الأربعاء، 23-11-2022 01:03 م

بكين تغلق المتنزهات والمتاحف بعد زيادة الإصابات بكورونا

tag_reuters.com,2022_newsml_RC25QX9YKKCF_854386821


الوكيل الإخباري - أغلقت بكين المتنزهات ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء واستأنفت المزيد من المدن الصينية الفحوص الجماعية لكشف الإصابات بكورونا، إذ تعاني الصين من تزايد الإصابات الذي يعمق المخاوف على اقتصادها ويضعف الآمال في سرعة إعادة الفتح ما بعد الجائحة.

وسجلت الصين 28127 إصابة محلية جديدة يوم الاثنين، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية في أبريل (نيسان)، وكان نصف الإصابات في مدينة غوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغ شينغ جنوب غرب الصين.

وفي العاصمة بكين، ترتفع الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، ما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa24173

إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا

0HUbH6Sw

مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا

135-113538-corona-china-partial-restrictions-shenzhen_700x400

كوريا الجنوبية تسجل 23091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1324484

الصين تسجل 27095 إصابة جديدة بكورونا.. وحالتي وفاة

AFP_32P23F8

الصين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ مايو

download

الصين تخفف احترازات كورونا بأماكن الترفيه

أخبار متعلقة
elaosboa24173

إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا

0HUbH6Sw

مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا

135-113538-corona-china-partial-restrictions-shenzhen_700x400

كوريا الجنوبية تسجل 23091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1324484

الصين تسجل 27095 إصابة جديدة بكورونا.. وحالتي وفاة

AFP_32P23F8

الصين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ مايو

download

الصين تخفف احترازات كورونا بأماكن الترفيه