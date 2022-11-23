بكين تغلق المتنزهات والمتاحف بعد زيادة الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري - أغلقت بكين المتنزهات ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء واستأنفت المزيد من المدن الصينية الفحوص الجماعية لكشف الإصابات بكورونا، إذ تعاني الصين من تزايد الإصابات الذي يعمق المخاوف على اقتصادها ويضعف الآمال في سرعة إعادة الفتح ما بعد الجائحة.



وسجلت الصين 28127 إصابة محلية جديدة يوم الاثنين، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية في أبريل (نيسان)، وكان نصف الإصابات في مدينة غوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغ شينغ جنوب غرب الصين.



وفي العاصمة بكين، ترتفع الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، ما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.





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