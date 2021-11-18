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الخميس، 18-11-2021 07:41 ص

بلجيكا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

بلجيكا 2


الوكيل الإخباري - اتخذت الحكومة البلجيكية إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا حيث وسعت استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الإصابات.

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وقال رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء، إن "إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر".


وأضاف أن الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المزدحمة سيشمل الآن من يبلغون 10 أعوام أو أكثر، وأشار إلى أن العمل عن بعد سيكون إلزاميا لمدة 4 أيام من أسبوع عمل من 5 أيام حتى 12 ديسمبر.


وقال دي كرو إنه سيتم فرض قواعد خاصة قريبا لتتكيف المدارس مع مكافحة "كوفيد-19".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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