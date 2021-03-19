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الجمعة، 19-03-2021 01:48 م

بلجيكا: تصاعد حاد بإصابات كورونا خاصة بين الشباب

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الوكيل الاخباري - أشارت السلطات الصحية البلجيكية اليوم الجمعة، إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة بين الشباب من السكان.

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وسجل المركز الوطني البلجيكي لإدارة الأزمات 4659 إصابة و24 وفاة بالوباء خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الاجمالية إلى 822801 حالة والوفيات إلى 22624 منذ بداية انتشاره قبل عام، وفق ما نقلت وكالة اكي الإيطالية للأنباء.

 

--(بترا)

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