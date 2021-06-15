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الثلاثاء، 15-06-2021 12:31 م

بلد خليجي يكشف عن حالات إصابة بالمتحور الهندي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة بعض الأشخاص في الكويت بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، المسجل لأول مرة في الهند، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني للفيروس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، إلى أن وزارة الصحة الكويتية تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم، لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس، والنجاح في القضاء على الجائحة، حيث إن المتحور "دلتا"، المعروف باسم "المتحور الهندي" قد تم رصده في أكثر من 62 دولة حول العالم حتى الآن.

وأوضح السند، أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

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وأكد عضو لجنة اللقاحات بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور خالد السعيد، على أن رصد نسبة من حالات سببها المتحور الهندي عند بعض المصابين لا يعتبر سببا للهلع، بل تذكيرا بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتلقي اللقاح، ولا يوجد إجراء آخر.

المصدر: روسيا اليوم

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