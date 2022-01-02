بلد عربي يدرس قرار الإقفال العام بعد انتشار متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة اللبناني فراس الابيض، أن الارتفاع المفاجئ بإصابات فيروس كورونا في لبنان يشير إلى انتشار متحور أوميكرون.



وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد، "إن قرار إقفال البلد يدرس بتأن وفق الارقام والمعطيات المتوافرة، وخصوصا وأن وضع لبنان لا يحتمل، ولكن اذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون لاتخاذ القرار".



واضاف أن الجهود والمحاولات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الاعياد كانت لتضييق الخناق والحد من الاختلاط لتفادي الوصول إلى هذا الاجراء لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافيا.

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