بلد عربي يعلّق المناسبات بالأماكن المغلقة

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في الكويت تعليق إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتاً، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وقال مجلس الوزراء في بيان، الإثنين، إنه تقرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتباراً من 9 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 28 فبراير/شباط المقبل، على أن تتم مراجعة القرار فيما بعد، وذلك في ضوء تطورات الوضع الوبائي.

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