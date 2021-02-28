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الأحد، 28-02-2021 02:27 م

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

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الوكيل الاخباري - خاص -  أكد أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار حسن بلعاوي أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا ووهان من الممكن أن يصابوا مرة آخرى بفيروس كورونا المتحور .
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وقال بلعاوي لـ "موقع الوكيل الإخباري " إنه لم يتم تكوين أجسام مضادة للفيروس المتحور داخل أجسام الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس ووهان لذلك من الممكن إصابتهم بكورونا المتحور مرة آخرى.
  
وبين أنه يوجد سبب آخر للأصابة بالفيروس للمرة الثانية وهو أن ينتج جسم الأنسان أجسام مضادة للفيروس ولكنها لا تبقى لفترة طويلة .  

وأشار بلعاوي إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ووهان يمكن أن تساعد في تقليل الإعراض عند الإصابة بالفيروس المتحور مضيفاً أن الإصابة بـ ووهان لا تحمي الشخص من عدم الإصابة بالفيروس المتحور.

و قد دعت منظمة الصحة العالمية في بيان سابق لها حكومات الدول إلى اعتبار فيروس كورونا "فيروسا طويل الأمد" .

 




 

 


 

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