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الخميس، 02-09-2021 03:14 م

بلغاريا تمنع دخول المسافرين من الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - وضعت سلطات بلغاريا الولايات المتحدة الأمريكية على "القائمة الحمراء"، مما يعني أن المسافرين القادمين منها يحظر عليهم الدخول لبلغاريا ما لم يستوفوا معايير الإعفاء الصارمة.

بلغاريا تمنع دخول المسافرين من الولايات المتحدةمنظمة الصحة العالمية ترفض الاستخدام الواسع لجرعات كوفيد-19 المعززة.

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وتم إدخال هذا التغيير في 1 سبتمبر، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإزالة الولايات المتحدة من "القائمة البيضاء" للوجهات التي تعتبر الأكثر خطورة.

وقال البيان: "يرجى الانتباه إلى أن متطلبات الدخول إلى بلغاريا الحالية تستند إلى بلد المغادرة فقط، وليس على الجنسية، وليس على البلدان التي تمر عبرها".

وهذا يعني أن مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون من المناطق المصنفة ضمن اللائحة الخضراء أو البرتقالية يمكنهم دخول بلغاريا وفقا للشروط المدرجة في الأمر الصحي الجديد لوزارة الصحة البلغارية.

وتشمل الاستثناءات من حظر السفر الجنسية البلغارية، كونها أحد أفراد الأسرة المباشرين للمواطنين، والمهنيين الطبيين والباحثين والمسؤولين الأجانب والدبلوماسيين والطلاب الحاصلين على تأشيرات معينة والعاملين في المجال الإنساني.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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