الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية : تعليق عودة الدفعة الثالثة من الطلبة إلى المدارس

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

عاجل

التربية : تعليق عودة الدفعة الثالثة من الطلبة إلى المدارس

الخميس، 04-03-2021 01:07 م

بلومبيرغ: تقديم 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عالميا

eprs-aag-652104-coronavirus-vaccines-strategy-final.jpeg-1200x798


الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "بلومبيرغ" أن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قدمت فعليا لسكان 108 دول، حيث تجرى "أكبر عملية تطعيم في التاريخ".

اضافة اعلان

وفقا للبيانات التي جمعتها الوكالة، كان أحدث معدل تطعيم هو 6.36 مليون جرعة في اليوم، باستخدام 7 لقاحات مختلفة، مشيرة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، سيكون العالم بحاجة إلى 5 سنوات للانتهاء من تطعيم 75 في المئة فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم حوالى 7.8 مليار نسمة.


وذكرت أنه مع بدء حملة التلقيح العالمية، عانت البلدان من عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، مبينة أن معدل التطعيمات في إسرائيل يفوق أي دولة أخرى، حيث يجري إعطاء 92.5 جرعة لكل 100 شخص، بينما معظم البلدان لم تبدأ بعملية التلقيح حتى الآن.


وسيكون تقديم المليارات من اللقاحات لوقف انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.


وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، يبلغ إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم 115.838.480، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2.573.247، بينما يبلغ إجمالي المتعافين 91.256.508.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1329452

فلسطين : اغلاق نابلس لمدة اسبوع نتيجة تفشي فيروس كورونا

2202123162210689716249

الصحة العالمية : اصابات كورونا عادت للارتفاع في اوروبا بعد تراجع ملحوظ

1595924975657890800

أسرع طرق لاستعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا

1000x-1

نيويورك.. إعادة فتح المسارح وأماكن الترفيه الأصغر اعتبارا من أبريل

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

وهان

الصين توافق على ثلاثة أدوية تقليدية لعلاج كورونا

أخبار متعلقة
56250801_303

أمريكا .. أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

603436a24c59b74b831b7b29

مصر .. 51 وفاة جديدة بكورونا

1-1398939

لقاح جديد لمكافحة كورونا المتحور.. والموعد قريب

VACCIN-COVID19-1

عصابة صينية تنتج لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

covid-nouveau

فيروس كورونا المتحور 'يتحور مجددا'.. وهذه خطورته

من

إيران.. توفر لقاح كورونا المحلي في أسواقها خلال شهرين