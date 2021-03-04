بلومبيرغ: تقديم 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عالميا

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "بلومبيرغ" أن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قدمت فعليا لسكان 108 دول، حيث تجرى "أكبر عملية تطعيم في التاريخ".

اضافة اعلان



وفقا للبيانات التي جمعتها الوكالة، كان أحدث معدل تطعيم هو 6.36 مليون جرعة في اليوم، باستخدام 7 لقاحات مختلفة، مشيرة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، سيكون العالم بحاجة إلى 5 سنوات للانتهاء من تطعيم 75 في المئة فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم حوالى 7.8 مليار نسمة.



وذكرت أنه مع بدء حملة التلقيح العالمية، عانت البلدان من عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، مبينة أن معدل التطعيمات في إسرائيل يفوق أي دولة أخرى، حيث يجري إعطاء 92.5 جرعة لكل 100 شخص، بينما معظم البلدان لم تبدأ بعملية التلقيح حتى الآن.



وسيكون تقديم المليارات من اللقاحات لوقف انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.



وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، يبلغ إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم 115.838.480، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2.573.247، بينما يبلغ إجمالي المتعافين 91.256.508.





المصدر : روسيا اليوم



