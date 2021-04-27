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الثلاثاء، 27-04-2021 03:11 م

بنغلاديش توافق على استخدام 'سبوتنيك V' في الحالات الطارئة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الإدارة العامة للرقابة على الأدوية في بنغلاديش ، إن مؤسسته وافقت اليوم الثلاثاء على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في الحالات الطارئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة Dhaka Tribune، عنه: "الآن سنحضر اللقاح الروسي وسنستخدمه".

وأشار الجنرال، إلى أنه لا توجد أية قيود قانونية على استيراد واستخدام اللقاح الروسي.

قبل أسبوع، أعلن وزير خارجية بنغلاديش عبد المؤمن، أن روسيا، عرضت على بلاده إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إطار اتفاقية إنتاج مشتركة بالتعاون مع شركات الأدوية المحلية.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في بنغلاديش، تم تسجيل أكثر من 749 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 في البلاد. وتوفي هناك أكثر من 11.5 ألف شخص بسبب فيروس كورونا والأمراض المرتبطة به.

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المصدر: روسيااليوم

 

 

 




 

 


 

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