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السبت، 21-05-2022 10:28 ص

بوبوفا: جائحة كورونا قد تنتهي قريبا لكن الفيروس سيبقى معنا

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الوكيل الإخباري - أعربت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، آنا بوبوفا، عن أملها في أن تنتهي جائحة الفيروس التاجي "كورونا" في المستقبل المنظور، لكن "الفيروس بحد ذاته لن يختفي".

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وقالت في ردها على سؤال حول "آفاق تطور نوع جديد من فيروس كورونا": "نأمل في نهاية الوباء، ولكن الفيروس سيبقى معنا، أنه موجود اليوم".


وأضافت: "اليوم لكل شخص من أولئك الذين يروننا ويسمعوننا، معارف وأقارب مرضى، لذلك، فإن القول بأن الفيروس سيختفي ليس واقعيا، نحن نقول أن كورونا ربما لم يعد وباء، لكنه مظهر وبائي للفيروس".


وتابعت: "الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة، إن لم يكن إلى الأبد، فهذا واضح تماما".


وأشارت بوبوفا إلى أنه "بالإضافة إلى الأدوية واللقاحات، هناك احتياطات صحية يجب مراعاتها".


وشددت على أن "الأيادي النظيفة والكمامات، وتعقيم الأدوات، أي قواعد النظافة البسيطة.. بالطبع، ستسمح لك بالبقاء بصحة جيدة مع أي عدوى تنفسية".

 

 

روسيا اليوم 

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