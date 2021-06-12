بوتين: لقد أظهر العلم الروسي قوته بإنشاء لقاح 'سبوتنيك V'

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلم الروسي أظهر قوته بوضوح في عام 2020، عندما ابتكر العلماء الروس لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" .

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وقال الرئيس الروسي، اليوم السبت، خلال حفل تقديم جوائز الدولة لروسيا الاتحادية: "قوة العلوم الروسية، والمدرسة العلمية الروسية تجلت بوضوح العام الماضي، عندما كان الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون الخلاص من وباء فيروس كورونا من العلماء. وقد حقق باحثونا نجاحا، كما يمكن للمرء أن يقول هذا انتصار، في أقصر وقت ممكن، ابتكروا لقاحا آمنا وفعالا ضد فيروس سبوتنيك V".



وأضاف بوتين، فإن هذا سمح لروسيا ليس فقط بضمان توافر اللقاحات لمواطنيها، ولكن أيضا لتقديم المساعدة الحيوية للدول الأخرى. وأضاف بوتين: "هذه مسؤولية بلدنا كقوة علمية رائدة أمام العالم بأسره".



وتابع قائلا: "أضيف بأن ذلك تحقق بفضل المعرفة الفريدة المتراكمة، بما في ذلك أثناء إنتاج لقاحات أخرى، على سبيل المثال، ضد الإيبولا. الحلول التي توصل إليها العلماء الروس تفتح الطريق لظهور لقاحات طال انتظارها ضد العديد من الأمراض الفيروسية الخطيرة الاخرى ".



هذا ومنحت جائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا لعام 2020 لمبدعي Sputnik V. وذهبت الجائزة إلى ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ودينيس لوجونوف، نائب مدير مركز الأبحاث، وعقيد الخدمة الطبية، سيرغي بوريسيفيتش، رئيس المركز 48. معهد أبحاث قوات الدفاع NBC التابعة للقوات المسلحة الروسية.



ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.



ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

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