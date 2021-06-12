السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

غرامة تصل إلى 500 دينار لمشغلي من هم دون 18 عاما

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

مطالبة حكومية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام

السبت، 12-06-2021 01:48 م

بوتين: لقد أظهر العلم الروسي قوته بإنشاء لقاح 'سبوتنيك V'

سسسسسسسس


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلم الروسي أظهر قوته بوضوح في عام 2020، عندما ابتكر العلماء الروس لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" .

اضافة اعلان

وقال الرئيس الروسي، اليوم السبت، خلال حفل تقديم جوائز الدولة لروسيا الاتحادية: "قوة العلوم الروسية، والمدرسة العلمية الروسية تجلت بوضوح العام الماضي، عندما كان الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون الخلاص من وباء فيروس كورونا من العلماء. وقد حقق باحثونا نجاحا، كما يمكن للمرء أن يقول هذا انتصار، في أقصر وقت ممكن، ابتكروا لقاحا آمنا وفعالا ضد فيروس سبوتنيك V".


وأضاف بوتين، فإن هذا سمح لروسيا ليس فقط بضمان توافر اللقاحات لمواطنيها، ولكن أيضا لتقديم المساعدة الحيوية للدول الأخرى. وأضاف بوتين: "هذه مسؤولية بلدنا كقوة علمية رائدة أمام العالم بأسره".


وتابع قائلا: "أضيف بأن ذلك تحقق بفضل المعرفة الفريدة المتراكمة، بما في ذلك أثناء إنتاج لقاحات أخرى، على سبيل المثال، ضد الإيبولا. الحلول التي توصل إليها العلماء الروس تفتح الطريق لظهور لقاحات طال انتظارها ضد العديد من الأمراض الفيروسية الخطيرة الاخرى ".


هذا ومنحت جائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا لعام 2020 لمبدعي Sputnik V. وذهبت الجائزة إلى ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ودينيس لوجونوف، نائب مدير مركز الأبحاث، وعقيد الخدمة الطبية، سيرغي بوريسيفيتش، رئيس المركز 48. معهد أبحاث قوات الدفاع NBC التابعة للقوات المسلحة الروسية.


ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.


ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

E3m2o1KUcAwna9J

ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح كورونا

thumbs_b_c_f09f600e88ed45446778f2845fa602c0

يؤخذ عن طريق الاستنشاق لا الحقن.. الصين تسعى لمحاربة كورونا بلقاح جديد

608d16484c59b76c453a2a55

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتعدى الـ 13 ألف إصابة

60c46a2342360417335261b2

إيران تبدأ استخدام لقاح محلي في التطعيم ضد فيروس كورونا

Untitled3476485

ايطاليا: نجاح عملية زراعة أعضاء من متبرعين مصابين بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
بوتين

بوتين يكشف عن أثر جانبي وحيد للقاح 'سبوتنيك V' الروسي

60af12134c59b7262a24b8f6

بوتين يؤكد معارضته لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

1f63d45afebced1a8493bc1c01c84663

كندا تتلقى 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

برزيل

البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا

سبو

مركز غاماليا يدرس فعالية لقاح سبوتنيك V على السلالة الهندية