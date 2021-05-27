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الخميس، 27-05-2021 09:10 ص

بوتين يؤكد معارضته لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا

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الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التأكيد على موقفه الرافض لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا.

وأوضح بوتين خلال اجتماع لبحث عدد من المسائل الاقتصادية، في مدينة سوتشي، أن هناك آراء متعددة حول ضرورة تطعيم العاملين في مجالات معينة، وكذلك تطعيم جميع المواطنين الروس دون استثناء، "أريد أن أذكّر بموقفي هنا مرة أخرى. في رأيي، جعل التطعيم إلزاميا هو إجراء غير عملي وغير ممكن".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه في ظل رفع القيود وعودة المؤسسات إلى عملها، يجب العمل على الحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما أكد بوتين ضرورة تكوين حصانة جماعية، موضحا أنه يجب على الناس أن يدركوا بأنفسهم الحاجة إلى التطعيم، وأن يفهموا أنه "إذا لم يتم تطعيمهم، فقد يواجهون خطرا جديا، وقد يكون قاتلا".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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