الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 08:20 م

اللقاحات الثلاثة جميعها موثوقة

بوتين يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

ب
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لقاحا روسيا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".

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ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وأنه يشعر بعد التطعيم بأنه بخير.
وأضاف بيسكوف: "لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا. إنه في حالة جيدة. غدا لديه يوم عمل كامل".


وكان بيسكوف قال في وقت سابق من اليوم إن بوتين لن يتم تطعيمه أمام عدسات الكاميرا، وسيتلقى اللقاح وفقا لما يراه الطبيب ضروريا وبشكل لا يؤثر على جدول أعمال الرئيس.


كما لم يحدد بيسكوف أي من اللقاحات الروسية الثلاثة، التي سيتلقاها بوتين، مؤكدا أن اللقاحات الثلاثة جميعها موثوقة وفعالة ضد فيروس كورونا.
وكان الرئيس الروسي أعلن أمس الاثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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