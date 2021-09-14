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الثلاثاء، 14-09-2021 02:39 م

بوتين يدخل العزل الذاتي لإصابة محيطين به بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية إصابة عدد من الأشخاص في دائرة المحيطين به بفيروس كورونا.

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وقالت الرئاسة الروسية في بيان صحفي، انه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين، أكد بوتين أنه يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".


وكان بوتين أشار في وقت سابق، الى إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. 

 

المصدر: بترا

 

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