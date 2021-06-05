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السبت، 05-06-2021 09:37 ص

بوتين يكشف عن أثر جانبي وحيد للقاح 'سبوتنيك V' الروسي

بوتين


الوكيل الإخباري - أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى التأثير الجانبي الوحيد للقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وقال، إن "ارتفاع درجة الحرارة لعدة ساعات هو الأثر الجانبي الوحيد للقاح "سبوتنيك V" الروسي".


وأضاف: "في بعض الأحيان، ترتفع درجة الحرارة لدى 10% من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم"، مؤكدا أن ذلك "يستمر لبضع ساعات فقط".


وشدد الرئيس على أن "اللقاح الروسي يقي بشكل فعال من عدوى فيروس كورونا، وإذا ما مرض الشخص فإنه سيعيى بصورة خفيفة للغاية".


ووصف بوتين لقاح "سبوتنيك V" الروسي بأنه "أكثر اللقاحات أمانا ضد فيروس كورونا".


وقالت روسيا، الأربعاء، إن فعالية لقاحها الثالث ضد كورونا "كوفيفاك" تخطت نسبة 80%.


وأقرت روسيا، في فبراير الماضي، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي، وفق ما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.


وقال ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي إن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم "كوفيفاك" وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، تُطرح للاستخدام المحلي في مارس.


وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك V". وفي أكتوبر الماضي، تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد كورونا.

 

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