بوتين يكشف نتائج تطعيمه بلقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري- قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن نتائج التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا لديه كانت إيجابية، وذكر أنه ووفقا للأطباء، بلغ مؤشر الأجسام المضاد في جسده يبلغ 15.



وأضاف الرئيس بوتين، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول نتائج تطعيمه: "، لقد تم فحصي في التاسع (من مايو)، يشير الأطباء إلى أن النتيجة إيجابية ومعدل هذه الإيجابية لدي بلغ 15"، وهي نتيجة جيدة برأيهم؟

اضافة اعلان



تم تطعيم الرئيس بوتين بالجرعة الأولى من اللقاح، في يوم 23 مارس الماضي، وفي 14 أبريل تلقى الجرعة الثانية من اللقاح. والملفت للنظر أنه لم يتم الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الروسي. وبعد ذلك، قال بوتين إن الأطباء أكدوا على وجود رد مناعي جيد لديه.

المصدر: روسيااليوم