بوتين يكشف نوع اللقاح الذي تلقاه ضد كورونا

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تلقاه هو لقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وقال بوتين، "عندما حصلت على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كان هناك لقاحان فقط في روسيا، وكلاهما جيدان"، مشيرا إلى أنه لم يستشير الطبيب عند اختيار نوع اللقاح، وقرر تلقي التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

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وحول عدم كشفه حينها عن اسم اللقاح الذي تلقاه، قال بوتين، "لقد طُلب مني ألا أتحدث عن اللقاح الذي تلقيته من أجل تجنب المنافسة".



وكان بوتين، قد أعلن في منتصف شهر أبريل الماضي، عن تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم