الخميس 25-03-2021
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الخميس، 25-03-2021 01:58 م

بولندا تسجل رقما قياسيا لعدد الإصابات بكورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت بولندا رقما قياسيا لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

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وقالت وزارة الصحة إنها سجلت أكثر من 34 ألف حالة جديدة، بزيادة بنحو 4000 حالة عن الرقم القياسي المسجل يوم أمس الأربعاء، كما سجلت البلاد أيضا 520 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المسؤولون في بولندا، أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، تفاصيل القيود الجديدة يوم الخميس.


 




 

 


 

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