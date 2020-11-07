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السبت، 07-11-2020 03:59 م

بولندا تسجل 27875 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت بولندا تسجيل 27875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو رقم قياسي يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة.

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وجاء هذا الارتفاع مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء بعدما ارتفعت الإصابات ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي.


وقال أطباء لوسائل الإعلام البولندية إن عدد الأسرة في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد كما أن عدد المسعفين لن يكون كافيا.
وسجلت بولندا الجمعة، عددا قياسيا من حالات الوفاة المرتبطة بكورونا بلغ 445، وسجلت اليوم 349 حالة وفاة.


وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من اليوم السبت، وتؤكد الحكومة أنها تريد تجنب الإغلاق التام.



 




 

 


 

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