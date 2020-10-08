بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول تطورات وباء كورونا بالأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
نشرت رئاسة الوزراء، الخميس، التقرير الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن، والذي تضمّن آخر المستجدّات والإجراءات والأرقام التي وصلنا إليها خلال الأسبوع الحالي (2 إلى 8 تشرين الأول)اضافة اعلان
وبحسب التقرير سجل الأردن، خلال الفترة 2 إلى 8 تشرين الأول، 8366 إصابة محلية بفيروس كورونا، بينما سجل 50 إصابة غير محلية، إضافة إلى 1025 حالة شفاء، و75 حالة وفاة .
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة خلال الفترة ذاتها 8416 إصابة
وأجرى الأردن، خلال الأسبوع الحالي، 132883 فحصا مخبريا للكشف عن الفيروس