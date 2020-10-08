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الخميس، 08-10-2020 10:27 م

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول تطورات وباء كورونا بالأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت رئاسة الوزراء، الخميس، التقرير الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن، والذي تضمّن آخر المستجدّات والإجراءات والأرقام التي وصلنا إليها خلال الأسبوع الحالي (2 إلى 8 تشرين الأول)
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وبحسب التقرير سجل الأردن، خلال الفترة 2 إلى 8 تشرين الأول، 8366 إصابة محلية بفيروس كورونا، بينما سجل 50 إصابة غير محلية، إضافة إلى 1025 حالة شفاء، و75 حالة وفاة .

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة خلال الفترة ذاتها 8416 إصابة

وأجرى الأردن، خلال الأسبوع الحالي، 132883 فحصا مخبريا للكشف عن الفيروس

 




 

 


 

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