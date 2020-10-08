بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول تطورات وباء كورونا بالأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نشرت رئاسة الوزراء، الخميس، التقرير الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن، والذي تضمّن آخر المستجدّات والإجراءات والأرقام التي وصلنا إليها خلال الأسبوع الحالي (2 إلى 8 تشرين الأول)وبحسب التقرير سجل الأردن، خلال الفترة 2 إلى 8 تشرين الأول، 8366 إصابة محلية بفيروس كورونا، بينما سجل 50 إصابة غير محلية، إضافة إلى 1025 حالة شفاء، و75 حالة وفاة .وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة خلال الفترة ذاتها 8416 إصابةوأجرى الأردن، خلال الأسبوع الحالي، 132883 فحصا مخبريا للكشف عن الفيروس