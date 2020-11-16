بيروت: الإقفال العام مستمر لمواجهة انتشار كورونا

الوكيل الاخباري -

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دخل لبنان اليوم الثالث من الإقفال العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بنسب التزام متفاوتة بين منطقة وأخرى.وافادت قوى الأمن اللبنانية لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بتسجيل 6 آلاف مخالفة.وأعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، أن النتائج الفعلية للإقفال العام ستتضح في نهاية هذا الأسبوع، والذي يهدف أساسا إلى تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.وقال إن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد الأسرة في المستشفيات، وإجراء فحوص للمخالطين بهدف الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج بالمنزل، وتخفيف الضغط على المستشفيات، مشددا على إلزامية الحجر لأي مخالط حتى دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما.