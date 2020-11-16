الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

عبيدات يكشف عن مؤشرات ايجابية ويوجه رسالة للمواطنين

وزير الصحة يعلن اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

رئيس الامراض المعدية الأمريكي : توزيع لقاحات كورونا نهاية كانون الأول المقبل

ثقافة عجلون تنفذ نشاطات عن بعد للتوعية بفيروس كورونا

بيروت: الإقفال العام مستمر لمواجهة انتشار كورونا

مطالبات بتوفير خدمات نوعية لمستشفى الطفيلة الجديد

بحث ابتعاث طلبة أردنيين لدراسة تخصصات جديدة في أمريكا

الملك يعزي بوفاة المرحوم الرقاد

تخصيص قسم لعلاج مرضى كورونا بمستشفى الأمير فيصل

توضيح صادر عن وزارة الزراعة حول الجوافة




الإثنين، 16-11-2020 06:16 م

بيروت: الإقفال العام مستمر لمواجهة انتشار كورونا

كورونا-مصر


الوكيل الاخباري - دخل لبنان اليوم الثالث من الإقفال العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بنسب التزام متفاوتة بين منطقة وأخرى.
اضافة اعلان

وافادت قوى الأمن اللبنانية لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بتسجيل 6 آلاف مخالفة.

وأعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، أن النتائج الفعلية للإقفال العام ستتضح في نهاية هذا الأسبوع، والذي يهدف أساسا إلى تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال إن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد الأسرة في المستشفيات، وإجراء فحوص للمخالطين بهدف الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج بالمنزل، وتخفيف الضغط على المستشفيات، مشددا على إلزامية الحجر لأي مخالط حتى دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202012204915861334462

رئيس الامراض المعدية الأمريكي : توزيع لقاحات كورونا نهاية كانون الأول المقبل

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

قطر: وفاة و243 إصابة بفيروس كورونا

11202015132638167757079

الصحة العالمية: اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء

كورونا-9-1583496549

اندونيسيا: 85 وفاة و 3535 إصابة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

بعد ثبوت نجاحه.. كيف يعمل لقاح موديرنا وبماذا يختلف عن 'فايزر'

كورونا-9-1583496549

البحرين: 180 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-لبنان-846x485

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا

387837alemarat

لبنان يسجل 14 وفاة و796 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

3 وفيات و1400 اصابة جديدة بكورونا في لبنان

thumbs_b_c_d2a74b4807f45d88744f965136880955

5 وفيات جديدة بكورونا في لبنان

كورونا-لبنان-846x485

لبنان: 8 وفيات و1405 إصابة جديدة بكورونا

2078701-1960479211

لبنان يكشف عن موعد تلقيه لقاحات ضد فيروس كورونا