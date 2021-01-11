الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ضبط شخصين ظهرا بفيديوهات أثارت غضب الاردنيين

تعميم من وزير الصحة نذير عبيدات

نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

الإثنين، 11-01-2021 04:25 م

بيروت: قانون للحصول على لقاحات كورونا في موعدها

000_1VJ9W3


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي عن إعداد قانون يتيح الحصول على اللقاحات ضد وباء كورونا في موعدها بالتعاون مع وزارة الصحة.

اضافة اعلان

وقال في تصريح بعد اجتماع اللجنة إن شركتي "فايزر" و"موديرنا" حصلتا على استخدام طارئ ومؤقت، لأن الأمر يحتاج إلى مراقبة كل شخص تلقى اللقاح، لكي لا يتم رفع دعاوى بحقهما، ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون. وأكد أنه إذا أقر القانون اليوم فستسلم الشركة اللقاح قبل الوقت المحدد مع وزارة الصحة.

 


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-165002-portugal-sk-doctor_700x400

البرتغال : حصيلة غير مسبوقة للوفيات اليومية بكورونا

262161

روسيا: 436 وفاة و23315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

564

العراق: 11 وفاة و801 إصابة بفيروس كورونا

836549

دراسة تكشف عن معاناة مرضى كورونا من أعراض محددة بعد 6 أشهر من الإصابة!

df3191a8-27bb-4c50-923c-9882222228f5

فلسطين تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي!

resize

المكسيك: 10003 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
5fddde6c4c59b708c00a5eaa

روسيا: خطة لتطعيم 60% من السكان البالغين بلقاح ضد كورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

لبنان يسجل اكثر من الفي اصابة بكورونا

israel-vaccine

لماذا لم يحصل رئيس فايزر على لقاح كورونا الذي طورته شركته؟

5f21f32f3f737001697f2878

بيل غيتس: سأتلقى لقاح كورونا والأشهر الـ 4 - 6 المقبلة قد تكون الأسوأ

115594135-0bc296f0-e394-479d-887c-65ff39c7ba0a-1606934161

أعراض شائعة قد تشعر بها بعد تلقي لقاح فايزر

Kuwait-coronavirus

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر