بيروت: قانون للحصول على لقاحات كورونا في موعدها

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي عن إعداد قانون يتيح الحصول على اللقاحات ضد وباء كورونا في موعدها بالتعاون مع وزارة الصحة.

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وقال في تصريح بعد اجتماع اللجنة إن شركتي "فايزر" و"موديرنا" حصلتا على استخدام طارئ ومؤقت، لأن الأمر يحتاج إلى مراقبة كل شخص تلقى اللقاح، لكي لا يتم رفع دعاوى بحقهما، ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون. وأكد أنه إذا أقر القانون اليوم فستسلم الشركة اللقاح قبل الوقت المحدد مع وزارة الصحة.



--(بترا)

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