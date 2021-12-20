بيرو تسجل أول حالات للإصابة بمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-صرح وزير الصحة في بيرو، إيرناندو سيفاليوس، أمس الأحد، بأن بلاده سجلت أول 4 حالات للإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن سيفاليوس أن أحد المصابين المسجلين هو مسافر عائد من جنوب إفريقيا، أما المصابون الآخرون فتم العثور عليهم في بيرو".



وقال الوزير: "نتخذ كل الإجراءات الضرورية للإشراف على الوضع وتحديد اتصالات المصابين".



وتم في بيرو التي يقطنها نحو 33 مليون شخص، منذ بداية تفشي جائحة كورونا تسجيل 2,26 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة نحو 202 ألف شخص.

روسيا اليوم