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الجمعة، 07-05-2021 01:59 م

بيلاروس .. ابتكار لقاح خاص بها ضد كورونا

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رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو


الوكيل الإخباري - قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده تمكنت من ابتكار لقاح خاص بها للوقاية من كوفيد-19.

ونقلت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" عنه: "بالأمس حصلنا لقاحنا في أنبوب اختبار – لقاح  بيلاروسي. وهو لقاح آخر مختلف عما نشتريه اليوم. كما يسميه الأطباء، اللقاح الحي".

وذكرت الوكالة، أن لوكاشينكو وقع على الإيعاز الخاص بإنشاء اللقاح الوطني في 1 أبريل. ومن الوثيقة يتضح أن الدواء يجب أن يكون جاهزا في عام 2023.

من جانبه، أعلن وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش، أنه يتوقع استلام دفعة تجريبية من هذا اللقاح في نهاية العام، وأول دفعة تجارية في عام 2022.

ومن المعروف، أن بيلاروس بدأت في ديسمبر من العام الماضي باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، لتكون أول دولة بعد روسيا تستخدم هذا اللقاح لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا.

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المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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