الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

هيئة النقل : نبحث في معوقات وسائط النقل المدرسي

النائب العجارمة يعلن عدم رغبته بالعودة إلى مجلس النواب

صلح عمان تعقد 3 جلسات لقضايا فساد

وزير التعليم العالي: توجه لإعادة النظر في مجالس أمناء الجامعات

بيان صادر عن مجلس عشائر العجارمة - وثائق

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة حول حادثة إشاعة تسرب الغاز في اربد

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي في الاردن يميل نحو الاستقرار

6 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة أمانة عمان تصادق على عدد من القرارات

الثلاثاء، 01-06-2021 03:27 م

بين 12 و15 عاما.. دبي تواصل تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

اطفال


الوكيل الإخباري - أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، إن الإمارة تواصل تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر- بيونتيك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وقال عبر حسابه على "تويتر"، "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد 19 وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".


وفي 23 مايو الماضي، فتحت هيئة الصحة بدبي، باب التسجيل لتطعيم اليافعين بين سن 12 و15 عاماً ضد مرض كوفيد- 19، خلال تطبيق الهيئة (DHA).


وأورد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر، أن "التطعيم لهذه الفئة العمرية متاح في مستشفيات لطيفة للنساء والأطفال، وحتا، والجليلة ومراكز المزهر وزعبيل والبرشاء الصحية".


وتظهر بيانات "رويترز" أن الإمارات بها واحد من أعلى معدلات التحصين في العالم، حيث حصل نحو ثلثي السكان على جرعتين من لقاحات: فايزر، وسينوفارم، وأسترا زينيكا أو سبوتنيك V.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_12_13_21_49_0_577

طرق طبيعية قد تساعد في التخلص من الآثار الجانبية للقاح كورونا

جددد

6 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

60b5fb6f4c59b72eef6e66ce

تسجيل 9500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

60b60c3a423604064b72abf8

تحذيرات من عودة إجراءات كورونا المشددة في حالة واحدة بمصر

ممممم

عزل المصابين بالفطر الأسود في مصر.. مسؤولون وخبراء يوضحون

60b5e201423604064b72abae

مصر.. سريان مفعول 10 قرارات حكومية جديدة متعلقة بكورونا اعتبارا من اليوم

أخبار متعلقة
ط

كندا تسمح باستخدام لقاح فايزر لسن 12- 16

اط

تحول جديد في مواجهة كورونا.. لقاح شهير في طريقه للأطفال

_115767573_gettyimages-1229751860

شركة 'فايزر' تتوقع بقاء فيروس كورونا للأبد واستمرار الحاجة إلى لقاحها

لقاح

بيونتك تعلن مفاجأة جديدة حول لقاحها.. يسهل تخزينه وشحنه

فايزر

بفضل لقاح كورونا.. فايزر تتوقع عائدات بـ 26 مليار دولار في 2021

روسيا

روسيا تسجل 7770 إصابة و337 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة