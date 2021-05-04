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الثلاثاء، 04-05-2021 03:43 م

بيونتك تعلن مفاجأة جديدة حول لقاحها.. يسهل تخزينه وشحنه

لقاح


الوكيل الإخباري - تعمل شركة بيونتك على الحصول على الموافقة على نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا خاص بها، يمكن تخزينها في ثلاجات من 2 إلى 8 درجات مئوية، وفق ما قال الرئيس التنفيذي أوغور شاهين اليوم الثلاثاء.

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وأوضح شاهين أن لدى الشركة تركيبة جديدة من اللقاح يمكن تخزينها في ثلاجات بحرارة 8 درجات مئوية، موضحاً أن الشركة تنتظر الموافقة عليها، وذلك بدلاً من تخزينها في درجة حرارة 80 درجة تحت الصفر كما في التركيبة القديمة.
كما كشف أن التركيبة الجديدة للقاح يمكن أن تحفظ لمدة 6 أشهر.


وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأميركية سيكون فعالاً أيضاً ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا.


ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.


كما كانت بيونتيك، أعلنت في الفترة الماضية أنها ستنتج ملياري جرعة في العام الحالي، من اللقاح الذي تتشارك به مع شركة فايزر الأميركية والمضاد لفيروس كورونا.

 

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