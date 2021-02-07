تأثير جانبي واضح للقاح موديرنا ضد كورونا !

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل اعلام عالمية أن هناك عشرات من الأشخاص الذين حصلوا على لقاح "موديرنا" الأميركي المضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهر لديهم طفح جلدي غريب في مكان تلقي اللقاح.

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وأشارت وسائل إعلام امريكية الى تعرض بعض المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح شركة "موديرنا" لطفح جلدي على أذرعهم، ظهر في غضون 7 و 10 أيام من تلقي اللقاح.



من جانبهم، أكد الأطباء أن التورم والطفح الجلدي عرض جانبي نادر غير ضار، وهو ردّ فعل الجهاز المناعي على اللقاح، وسوف يختفي في غضون أسبوع.



وأكدت رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس الأمريكي إستر فريمان، لصحيفة "يو إس توداي" أنه لا ينبغي القلق بشأن ذلك، فهذه الظاهرة معروفة في الطب عند تلقي مختلف اللقاحات.

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