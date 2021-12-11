السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 03:29 م

تاسع دولة تطعم أطفال الخمس سنوات بلقاح كورونا

غفعفغعفغ


الوكيل الإخباري-بعد أن اتخذت 8 دول هذه الخطوة، وافقت وكالة الأدوية في سويسرا الجمعة على تطعيم الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا، بلقاح "فايزر بيونتك".

وقالت الوكالة إن "نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال في آن معا" للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

ويعطى لقاح "فايزر بيونتك" على جرعتين (10 ميكروغرام) تفصل بينهما 3 أسابيع، وهو ما يمثل "ثلث قوة الجرعة الممنوحة للمراهقين والبالغين"، حسب الوكالة.

اضافة اعلان

 

وأشارت الوكالة السويسرية إلى أن تجربة سريرية "لا تزال جارية وتشمل أكثر من 1500 مشارك، تظهر أن هذا اللقاح يسمح بتجنب الأعراض الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا بشكل كامل تقريبا لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما".


وحتى الآن، كان التطعيم مخصصا للأطفال من سن 12 عاما وما فوق.
وتشهد سويسرا موجة خامسة قوية للغاية من كورونا، وبدأت فرض إلزامية وضع الكمامات للأطفال الذين يبلغون 8 سنوات وما فوق في المرحلة الابتدائية.


وباتت سويسرا تاسع دولة على مستوى العالم تطعم الأطفال من سن 5 سنوات ضد "كوفيد 19"، بعد البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة والإحتلال الاسرائيلي وتشيلي.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
tjyjty

وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

istockphoto-1206717331-170667a

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

istockphoto-1355961111-170667a

رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

barrier-tape-6855773_960_720

تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي أوميكرون بجنوب إفريقيا

istockphoto-1309305383-170667a

30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

istockphoto-1358130166-170667a

لبنان يسجل أول اصابتين بمتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
1-1408151

عالم روسي : أوميكرون قد ينقذ البشرية من عمليات الإغلاق

لقاح 4

خبيرة لقاحات عالمية تحذر: الوباء القادم سيكون أشد فتكا

619e7e8f42360418c20e119b

كندا.. أول دولة تعلن الموافقة الكاملة على لقاح جونسون آند جونسون

619a86e74c59b764257914d6

مركز غاماليا: لقاح الأنف ضد كورونا يظهر أدنى حد من الآثار الجانبية

6191191642360415714a76f7

الصحة السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 63 وفاة و36517 إصابة بفيروس كورونا