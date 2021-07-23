تايلاند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 14575، في ثالث يوم على التوالي، مما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 467707.



كما سجلت تايلاند الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 114 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3811 حالة وفاة حتى الآن.

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وشهدت تايلاند احتجاجات في الأيام الأخيرة، طالب خلالها المتظاهرون باستقالة حكومة برايوت تشان أوتشا، وخفض ميزانية الملكية والجيش التايلندي أثناء الجائحة، ودعوا إلى استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات، كما اتهموا الحكومة التايلندية بسوء الإدارة في مكافحة تفشي الوباء.

المصدر : روسيا اليوم