تايلاند تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت تايلاند أمس الأحد رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 15 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان السلطات الصحية: "تم تسجيل 15335 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 497302".



كما سجلت تايلاند 129 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4059.



هذا وأغلقت عاصمة تايلاند، بانكوك، الحدائق العامة والعدد القليل المتبقي من الأماكن العامة المتاحة للسكان، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا.



وتم إغلاق بانكوك والمقاطعات المحيطة بها لمدة أسبوعين تقريبا، وجرى تطبيق مزيد من القيود على الحركة وحظر تجوال خلال الليل هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق جميع مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء محلات البقالة والمتاجر والصيدليات، وأغلقت يوم الجمعة جميع الحدائق العامة وصالونات الحلاقة ومعظم الأماكن العامة.



وجاءت القيود شبه الكاملة على التحركات في العاصمة، فيما طالب رئيس الوزراء المسؤولين بإيجاد سبل لنقل المرضى لدخول المستشفيات بعد العثور على أشخاص مصابين بـكوفيد-19 موتى في شوارع بانكوك.



وقال رئيس الوزراء في البلاد ، برايوت تشان أوتشا، الذي تعرضت حكومته لانتقادات متزايدة بسبب إدارتها لبرنامج التطعيم البطيء، وارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا: "علينا أن نفكر فيما يمكننا فعله لتقليل عدد الحالات المصابة التي تنتظر سيارات الإسعاف في المنازل أو في الشوارع".

المصدر : روسيا اليوم