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الأربعاء، 26-05-2021 12:58 م

تايوان تتهم الصين بمنعها من إبرام عقد مع شركة 'بيونتيك'

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الوكيل الإخباري- قامت سلطات تايوان اليوم الأربعاء بتوجيه إتهام إلى الصين بمنعها من إبرام عقد بشأن شراء مطعوم ضد كوفيد-19 من الشركة الألمانية "بيونتيك".

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وأشارت "تساي" رئيسة تايوان خلال إجتماع للحزب الديمقراطي أن العقود التي أبرمتها حكومة الجزيرة لإستيراد "أسترازينيكا" و "موديرنا" تم تطبيقها بشكل سلس، أما بما يتعلق بالعقد الخاص بلقاح "بيونتيك" لم تتوفر أية فرصة لغاية الأن لإتمامه نتيجة لتدخل الصين.


ورفضت تساي اقتراح شركة "فوسون" الصينية الذي تضمن قدرتها على تزويد تايوان باللقاح الذي أنتجته "بيونتيك" وذلك بالتعاون مع الشركة الأمريكية "فايزر".  

 

وتنفي الصين ممارستها أية ضغوطات على شركات الأدوية خاصة "بيونتيك" لمنع تصديرها اللقاحات إلى الجزيرة، متهمة حكومة تايوان بإفتعال ذرائع لرفض استيرادها لقاحات من الصين.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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