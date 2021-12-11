السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 10:23 ص

تايوان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

skynews-omicron-covid-coronavirus_5600173


الوكيل الإخباري-أعلنت حكومة تايوان، اليوم السبت، أنها رصدت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

اضافة اعلان

 

وقال مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي في تايوان إن المصاب كان عائدا من إيسواتيني (منطقة جنوب إفريقيا)، وخضع بالفعل للحجر الصحي وفقا للقواعد التي تطبقها تايوان على جميع الوافدين.


وأضاف المركز أن المصاب بالمتحور "أوميكرون" لم تظهر عليه أعراض المرض، وتبين عدم إصابة عشرة أشخاص كانوا يجلسون في المقاعد أمام المصاب وخلفه على متن رحلته، وخضعوا للحجر الصحي المنزلي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istockphoto-1277062500-170667a

الصين .. تطعيم 1.16 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل

ghfgh

أوميكرون يحتاج لمرحلتين للتحول لعدوى موسمية !

file-20200504-83751-1w7u44r

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

60052521_303

مركز روسي يكشف الوضع الصحي للمصابين بمتحور أوميكرون في البلاد

226f754b-5ba0-43e6-8dcd-e46c71bd9840

كورونا.. هذا ما تفعله الجرعة المعززة ضد "أوميكرون"

اوميكرون

بريطانيا: أوميكرون قد يصبح المتحور السائد في غضون أيام

أخبار متعلقة
2adb092b-1726-4e56-a0dd-30056756ddae

'أوميكرون' مشكلة لاحقة.. هناك متحور أكثر خطورة حاليا

db76bb04-d0a7-4536-8491-15b193ec0bf6

لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟

b3c2b84d-1bf8-4eaa-9b21-bdeb778f6669_16x9_1200x676

جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن

3f66c3f8-a45c-44e5-8f91-87de5fc8bb15

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

381354822_0-6

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح

is_it_safe_to_fly_header_image_khkjlc

قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون