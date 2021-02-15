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الإثنين، 15-02-2021 02:36 م

تحديد طرق رفع فعالية اللقاح بعد التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه لكي يعطي اللقاح ضد كوفيد أعلى قدر من الفعالية يجب الامتناع عن النشاط البدني المكثف لمدة يومين بعد التطعيم.

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وذكر الخبير الروسي، في لقاء مع صحيفة "مع روسيسكايا غازيتا"، أنه لتكوين استجابة مناعية أفضل للدواء، يجب على الشخص الذي تلقى اللقاح، تجنب الإجهاد البدني بعد التطعيم، لأن كمية الغلوكوز والسكريات في جسمه، لا تكفي لضمان عمل اللقاح، وكذلك ضمان تنفيذ الجهد البدني في آن واحد بالتساوي.


والشرط الثاني المهم، وفقا للخبير، هو اتباع نظام غذائي كامل ومتنوع في فترة ما بعد التطعيم.


وأوضح الاختصاصي أن تكوين الأجسام المضادة في الجسم، هو عملية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وتتطلب تخليق البروتينات.

 

روسيا اليوم

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