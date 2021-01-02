تحذيرات من تفشي فيروس كورونا في بيروت

الوكيل الإخباري - ارتفعت وتيرة التحذيرات الرسمية في لبنان من خطورة التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا بعد انتهاء احتفالات الاعياد، بالتزامن مع اغلاق عدد من البلدات بالكامل اضافة الى مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

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واعلن الامين العام للصليب الأحمر اللبناني انه خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، بدئ بنقل ما يعادل مئة مصاب بفيروس كورونا الى المستشفيات، مشيرا إلى ان مستشفيات بيروت لم تعد قادرة على استيعاب إصابات جديدة، وندرس مع المعنيّين إمكانيّة نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت وجبل لبنان.

واضاف "الخطورة كبيرة بالنسبة إلى قدرة المستشفيات على الاستيعاب، وهناك مستشفيات قد تعتبر أنّ الأولويّة هي للشباب لا لكبار السن، وأُخرى لم يعد لديها أي سرير شاغر لاستقبال المرضى".



