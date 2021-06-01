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الثلاثاء، 01-06-2021 02:02 م

تحذيرات من عودة إجراءات كورونا المشددة في حالة واحدة بمصر

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر حكومية، أن تخفيف قيود كورونا، ليست دعوة للمواطنين بإهمال الإجراءات الاحترازية، ولكن تلك الإجراءات هي أمر شديد الأهمية حتى لا تضطر الحكومة لتشديد الإجراءات مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن الإجراءات المشددة ستعود حال عودة إصابات ووفيات كورونا للارتفاع بصورة كبيرة مثلما حدث في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والفترة التي تليها.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الإجراءات التي أقرها رئيس الوزراء، وبدء تفعيلها اعتباراً من اليوم، والتي تتضمن تأخير موعد الغلق للمنشآت عبر تطبيق التوقيت الصيفي بدلا من الساعة التاسعة مساءا، أو فتح بعض الأنشطة مثل المؤتمرات والفعاليات بإجراءات احترازية، تخضع بشكل كامل إلى المتابعة من قبل الأجهزة المعنية للدولة لـ"تقدير الموقف".

ولفتت المصادر، إلى أن القيادة السياسية للدولة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دائم المتابعة لتطورات الإجراءات مع الوزراء والمسؤولين، وأن عدم تحديد توقيت معين لانتهاء موعد تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي بسبب أن الإجراءات مخففة، ومتوازنة بين استمرار دوران عجلة الاقتصاد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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