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الأربعاء، 08-02-2023 12:25 م

تحذيرات من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري - حذّرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "Rospotrebnadzor" من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا.

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وجاء في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء "انتشار الإصابات بفيروس COVID-19 ينشط من جديد في روسيا، خلال الأسبوع الخامس من عام 2023 تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالعدوى في كافة انحاء البلاد، معدّل الإصابات هذا الأسبوع ارتفع بنسبة 33% مقارنة بالأسبوع الماضي".

 

وتبعا لبيانات الهيئة فإن سلالة "أوميكرون" هي أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا حاليا في روسيا.

 

وكانت "Rospotrebnadzor" قد حذّرت في وقت سابق أيضا من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروسات الرشح والإنفلونزا في روسيا، وأشارت إلى أن أعداد الإصابات بهذه الفيروسات ارتفعت بمعدل 11% في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بهذه الفيروسات في البلاد المليون إصابة، وأن رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا أعطت توجيهاتها إلى السلطات الإقليمية في أنحاء روسيا لمواصلة الإجراءات الاحترازية لمكافحة تلك الأمراض.

روسيا اليوم 

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