تحذير جديد من "الصحة العالمية" بشأن جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا لا تزال تمثل تهديدا، وقد تتسبب بمزيد المشاكل قبل أن يستقر الفيروس في نمط يمكن التنبّؤ به.



وقالت المنظمة العالمية، إنها سجلت أكثر من 23 ألف وفاة و3 ملايين إصابة في الـ28 يوما الماضية، في ظل انخفاض أعداد فحوص الكشف عن كورونا إلى حد كبير.



ووفقا لمدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، فإن أعداد الوفيات لا يزال مرتفعا، إضافة إلى الإصابات بالفيروس.

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