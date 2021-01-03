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الأحد، 03-01-2021 12:19 م

تحذير خطير من خطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - حذر طبيب أمريكي من خطأ كبير يضيع جدوى لقاحات كورونا المستجد.

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وكشف طبيب الأعصاب الأمريكي  توم بيتس ،  عن طريقة حقن خاطئة تؤدي إلى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.


وقال الطبيب  إنه شاهد الكثير من حالات حقن الإبرة بشكل خاطئ من خلال الضغط على الإبرة في الكتف مباشر، وهي العملية التي تسفر عن وصول اللقاح إلى الطبقة الدهنية تحت الجلد بدلا من العضلة التي يجب أن يستقر فيها سائل اللقاح.


وأشار الطبيب الأمريكي  إلى أن اللقاح لن يكون فعالا إذا ما وصل إلى الطبقة الدهنية تحت الجلد، مؤكدا أن مكانه الصحيح هو العضلة.

وقال بيتس: "يمكننا تجنب كارثة بضياع فعالية اللقاحات من خلال الحقن غير الصحيح، يجب أن يكون اللقاح في مكانه المناسب للحفاظ على فعاليته، خاصة وأن هذا الشيء يمكن أن يعطي إحساسا زائفا بالأمان للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم"، وفقاً لقناة الحرة.


وبدأت دول عدة منها الولايات المتحدة بحملات تطعيم كبيرة بلقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا المستجد في أولى محاولات القضاء على الوباء الذي بدأ من الصين وانتشر للعالم في العام الماضي.


واعتمدت الولايات المتحدة لقاح شركة فايزر/بايونتيك ولقاح شركة موديرنا بعد إجازة استخدامه الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء في البلاد.

 

المصدر : البيان


 




 

 


 

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