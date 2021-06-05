تحذير من التهاون بتطعيم المراهقين

الوكيل الاخباري -
دعت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، راشيل والينسكي، الجمعة، الآباء إلى تطعيم أبنائهم المراهقين ضد كوفيد-19، وقالت إن أعراض الإصابة بالمرض قد تكون شديدة لدى هذه الفئة العمرية.اضافة اعلان
وفي بيان مصاحب لدراسة تظهر زيادة معدلات دخول المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات، قالت والينسكي إنها تشعر بالقلق من النتائج.
وأعربت والينسكي عن حزنها لرؤية "عدد المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي".