تحذير من التهاون بتطعيم المراهقين

الوكيل الاخباري -

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دعت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، راشيل والينسكي، الجمعة، الآباء إلى تطعيم أبنائهم المراهقين ضد كوفيد-19، وقالت إن أعراض الإصابة بالمرض قد تكون شديدة لدى هذه الفئة العمرية.وفي بيان مصاحب لدراسة تظهر زيادة معدلات دخول المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات، قالت والينسكي إنها تشعر بالقلق من النتائج.وأعربت والينسكي عن حزنها لرؤية "عدد المراهقين الذين يحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي".