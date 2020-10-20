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الثلاثاء، 20-10-2020 10:58 ص

تحذير من الصحة العالمية حول فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وذلك عن طريق الالتزام بالتباعد البدني واتباع آداب السعال وحجر المخالطين.

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة من جنيف، وقائع المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد الليلة الماضية، واوضح فيه مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المرض سيبقى معنا على المدى الطويل معربا عن أمله في إبقاء الحالات منخفضة إذا اتخذنا خيارات ذكية معا.


ودعا غيبرييسوس الى الحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامات ونظافة اليدين وآداب السعال بتغطية الفم بالذراع، وتجنب الازدحام ومقابلة الأشخاص في الهواء الطلق إن أمكن، وفتح النوافذ وضمان التهوية الجيدة بهواء غير معاد تدويره عند الاضطرار للتواجد في الداخل مع الآخرين.


وأكد على دور الحكومات في التركيز على الإجراءات الأساسية التي تساعد على كسر سلاسل انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح وسبل العيش.


ووفق المنظمة الأممية فان 184 دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس الذي يمثل أكبر محفظة من لقاحات كوفيد 19 المحتملة، والطريقة الأكثر فعالية لمشاركة اللقاحات الآمنة والفعالة بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.


ومع دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، تتسارع حالات الإصابة بوباء كورونا خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.


وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت ارتفاعاً في عدد الحالات بنسبة 50 بالمئة خلال عطلة نهاية الأسبوع.


 




 

 


 

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