الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 12:58 م

تحذير من 'الفطر الأصفر'.. يدمر الأعضاء الداخلية للجسم

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الوكيل الاخباري - يواجه العالم تهديداً جديداً بعد إعلان الهند عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا تتمثل بظهور أنواع من الفطريات (الأسود، الأبيض والأصفر)، وهو ما يشكل أرقاً جديداً لأنهم يتسببون في موت الإنسان.

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وأعلن مسؤولون في الهند عن وجود إصابات عدوى "الفطر الأصفر" بين المصابين بفيروس كورونا، ما دفع ببعض الأطباء للتحذير من هذا النوع من الفطريات على اعتبار أنها أكثر فتكاً وخطراً من الفطر الأسود أو الأبيض لأنها تؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم.

ويؤكد الاطباء أن الفطر الأصفر ليس بالمرض الجديد وهو كما معظم الالتهابات الفطرية، يحدث بشكل أساسي بسبب الظروف غير الصحية، مثل سوء النظافة وتلوث الطعام، ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام المنشطات والأدوية المضادة للبكتيريا المرض أيضا.


وأكد المعلومات أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية تؤثر على المناعة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأصفر .


أما أعراض الفطر الأصفر، فتبدأ داخليا، وهنا يكمن خطرها، ما يؤدي إلى تسرب القيح، والتئام الجروح ببطء، وبالتالي فشل الأعضاء عن القيام بوظائفها الحيوية، وغالباً ما يعاني المرضى من الخمول إذ أنه يستنزف طاقتهم ويفقدون الشهية ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير طبيعي.

 

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