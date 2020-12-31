الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 12:10 م

تحذير مهم من مدير منظمة الصحة العالمية

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الوكيل الإخباري - قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان بالفيديو أمس الأربعاء إن المجتمع الدولي سيفوز في المعركة ضد فيروس كورونا إذا تعلم دروس عام 2020.

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وأوضح جيبريسوس إن العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معًا.


وتابع أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في عام 2020.

وأضاف جيبريسوس "هناك ضوء في نهاية النفق"، مشيرا إلى نشر لقاح وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.

 

المصدر : د ب أ


 




 

 


 

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