الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 10:31 ص

تحذير .. هذه الأدوية ممنوع تناولها خلال فترة العلاج من فيروس كورونا

GettyImages-1209208162


الوكيل الاخباري - نصح الطبيب، جوشوا شافزين، من مستشفى الأطفال الأمريكي في سينسيناتي، بالتخلي عن استخدام بعض الأدوية خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وطلب الطبيب بعدم تناول الأدوية المضادة للإسهال مع اللوبيراميد، موضحا أن مثل هذه الأدوية تبطئ حركة الأمعاء مما يتعارض بدوره مع تطهير البكتيريا والالتهابات.


كما أوصى الطبيب بمواصلة شرب الماء وعدم التدخل في العملية الطبيعية.


أما المجموعة الثانية من الأدوية غير المرغوب فيها هي أجهزة الاستنشاق، وحثّ شافزين على عدم استخدامها في حالة عدم الإصابة بالربو، لأنها تقوم بالإضرار بالقلب أكثر من مساعدة الجسم.


وأوضح الطبيب أن أي دواء يحتوي على فينيليفرين يشكل خطورة على أمراض القلب، وتم العثور على هذا العنصر النشط في العديد من بخاخات الأنف، بحسب ما نقل موقع "ياهو لايف".


وأضاف شافزين أن "كل ما يفعلونه هو انسداد الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف، مما يقلل من تدفق الدم".

 

وأضاف أن هذا خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

هولندا تجدد إغلاقا صارما للبلاد 3 أسابيع بسبب كورونا

covid-coughing

في 60 ثانية فقط.. تطبيق جديد قد يتعرف على كوفيد-19 من صوت السعال

_116084819_smallergettyimages-1204224469-1

رصد طفرات جينية جديدة بكوفيد 19

2397371-1051905707

الصحة العالمية: مصر الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط

download

الرئيس البوليفي السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

مغرب

المغرب .. تراجع ملموس في وفيات كورونا

أخبار متعلقة
_116261830_gettyimages-1230271391

معلومات جديدة عن مدى انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا

201208083445KVSB

الصحة الكويتية: دفعات من اللقاح تصل منتصف كل شهر

5e71062d4236040300638bf7

رئيس تركمانستان ينصح بهذا المشروب للقضاء على فيروس كورونا

thumbs_b_c_c0bc59c6f3e2aa193cef702e10be53a7

العراق يلوح بفرض حظر تجوال .. ويعلن موعد وصول لقاح كورونا

1ktmhlq86y251

أكثر من 1.75 مليون وفاة جراء كورونا حول العالم

0469dba4485f4a30221164b3f252d2a6cef94ec3417c09f13050b4774be4cf87

سيدة في الـ 90.. أول من يتلقى لقاح كورونا في سويسرا