السبت 29-05-2021
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انخفاض طفيف على الحرارة السبت

الارصاد : انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

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المركز الوطني للامن وادارة الازمات يعلن عن افتتاح مركز جديد للتطعيم ضد كورونا

السبت، 29-05-2021 08:42 ص

في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما

تحسن طفيف في الوضع الوبائي بالهند

هند
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الهند، اليوم السبت، عن تسجيل 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما.

وسجلت الهند خلال آخر 24 ساعة، 3617 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
كما كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يبلغ الآن 27.7 مليون حالة، فيما تسبب هذا الفيروس بوفاة 322512 شخصا، بالهند.

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وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض". 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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